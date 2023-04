Chi è Fabio Grossi, il marito di Leo Gullotta (ospite a Domenica In)

Chi è Fabio Grossi, il marito di Leo Gullotta, ospite oggi – 23 aprile 2023 – a Domenica In di Mara Venier? “Sto con la stessa persona da 42 anni. Come si fa? Lo devi cercare – ha detto l’attore a Oggi è un altro giorno -. La prima fase è chimica, poi spunta il sentimento, l’amore, poi la condivisione, il feeling, un pizzico di umorismo e di gioco, il sapere ascoltare e amare ma senza invadere lo spazio dell’altro. L’amore è una cosa importante, l’accoglienza”. Leo Gullotta ha poi precisato che “l’amore per me è un sostegno non da poco, è avere al fianco una persona che ti stima, ti rispetta, e per questo ti pungola. In questi anni non abbiamo mai litigato se non per sciocchezze. Cosa mi rimprovera? Forse l’essere troppo tedesco a volte”.

“Il mio primo amore è stata una ragazza, ne ho avute diverse. Il passaggio è stato verso i ventotto, ventinove anni. Mi piaceva la crema, poi ho deciso che mi piaceva il cioccolato… La mia famiglia non mi ha fatto nessun problema, la libertà che mi hanno regalato è anche mentale. Sono unito con la stessa persona da 42 anni, appena è arrivata la possibilità di sposarci l’abbiamo fatto”. Il coming out dell’attore risale al lontano 1995. Dopo circa quaranta anni di fidanzamento, ha sposato il suo compagno di sempre, Fabio Grossi. Un amore solido e longevo, reso ancor più forte da un sodalizio professionale che spesso li ha portati a collaborare in teatro con opere di grande successo.

Chi è Fabio Grossi

Chi è Fabio Grossi, il marito di Leo Gullotta, ospite a Domenica In? Classe 1958, Fabio Grossi è originario di Roma e proprio nella Capitale la sua carriera ha preso il via, dedicandosi sin da giovanissimo alla recitazione e ai primi spettacoli teatrali. Dopo il debutto sul palcoscenico con L’uomo, la bestia e la virtù diretto da Edmo Fenoglio, l’attore è approdato al cinema con i primi ruoli minori. Era l’inizio degli anni Ottanta, l’epoca d’oro delle commedie sexy all’italiana, e l’allora giovane attore grazie a film come Mia moglie torna a scuola e L’onorevole con l’amante sotto il letto è riuscito pian piano a farsi strada, fino a ruoli più impegnativi.

Nel corso della sua carriera lo hanno voluto maestri del cinema del calibro di Nanni Loy, Renzo Martinelli e Paolo Sorrentino, ma anche la televisione si è accorta di questo prolifico talento. Per il resto, non sappiamo altro della vita privata di Fabio Grossi e del marito Leo Gullotta anche perché la coppia è sempre stata molto riservata.