Fabio Fulco: chi è la fidanzata Veronica Papa e mamma di sua figlia

Chi è la fidanzata e mamma della figlia di Fabio Fulco, ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 5 maggio 2023? Attualmente l’attore ha una relazione con Veronica Papa, finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016, dall’unione con la quale nel 2021 ha avuto una bambina che hanno chiamato Agnes. In passato Fabio è stato legato sentimentalmente all’ex Miss Italia e conduttrice televisiva Cristina Chiabotto, conosciuta durante la trasmissione Ballando con le stelle, dal 2005 al 2017.

Veronica Papa è nata nel 1995. Ha 25 anni meno del suo compagno. E’ abruzzese e, come sopra ricordato, ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo due anni dopo. La giovane e bellissima fidanzata di Fulco è anche attiva come imprenditrice. Dal 2019, infatti, la Papa è titolare del negozio Random Pescara, attività avente sia una sede fisica sia uno shop online e dedicata alla vendita di abbigliamento made in Italy.

In tutto questo, Veronica ha trovato spazio anche per gli studi universitari. Come si può leggere sul suo profilo personale di Facebook, la fidanzata di Fabio Fulco è stata studentessa del corso di Scenografia Teatrale e Cinematografica presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. Nel mese di marzo 2020, ha conseguito la laurea dissertando una tesi su Luigi Pirandello. Fabio Fulco in passato ha dichiarato che stanno pensando seriamente al matrimonio e che Veronica, come lui, ha il sogno di allargare la famiglia.

Chi è Fabio Fulco

Abbiamo visto chi è Veronica Papa, la fidanzata di Fabio Fulco, ma cosa sappiamo su di lui? Fabio Fulco (Napoli, 4 agosto 1970) è un attore. E’ cresciuto a San Giuseppe Vesuviano, inizia la sua carriera come fotomodello, esordisce nel 1996 nei fotoromanzi e poi nel cinema con il film Donne in bianco, diretto da Tonino Pulci. L’anno successivo è nel cast di Un tè con Mussolini, regia di Franco Zeffirelli. Tra il 1999 e il 2000 recita nella soap opera Vivere, in onda su Canale 5. In seguito alterna cinema e televisione, dove partecipa a diverse fiction tv di successo, tra cui le serie televisiva: Orgoglio e Orgoglio capitolo secondo, Incantesimo 7, Incantesimo 8, in cui interpreta il ruolo di Sergio Fanti, e Don Matteo 5.

Nel 2005 partecipa, su Rai 1, alla seconda edizione di Ballando con le stelle: durante il programma conosce e si innamora di Cristina Chiabotto. Nella primavera del 2007 appare su Canale 5 nella miniserie tv Il giudice Mastrangelo 2, dove interpreta il ruolo di Paolo Parsani. Nello stesso anno è protagonista della serie tv Gente di mare 2, diretta da Giorgio Serafini e Andrea Costantini. Nel 2008 Fabio Fulco partecipa al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello al film tv Crociera Vianello, ultimo lavoro della celebre coppia; nel dicembre dello stesso anno ritorna su Rai Uno con la miniserie in quattro puntate, Artemisia Sanchez, regia di Ambrogio Lo Giudice, con Michelle Bonev nel ruolo della protagonista.

Nel 2015 interpreta Federico Ruffo nella serie TV di Rai 1 Un passo dal cielo. Il 15 giugno 2017 esce nelle sale Il crimine non va in pensione che lo vede impegnato nel doppio ruolo di attore e regista. Nell’autunno 2017 è tra gli interpreti principali de Le tre rose di Eva 4, al fianco di attrici come Anna Safroncik e Laura Torrisi. A partire da giugno 2018 interpreta Valerio Viscardi nella soap opera Un posto al sole.

Nel 2022, viene annunciata la sua partecipazione alla soap di Rai 1 Il paradiso delle signore nel ruolo di Ferdinando di Torrebruna. Annuncia inoltre il suo ingresso nel cast della seconda stagione di Mina Settembre.