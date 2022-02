“Più adatto a San Patrignano”: la battuta di Ezio Greggio su Achille Lauro fa infuriare il web

“Più adatto a San Patrignano”: la battuta di Ezio Greggio su Achille Lauro

“Altro che San Marino, Achille Lauro sarebbe più adatto a San Patrignano”: è la battuta pronunciata nella serata di lunedì 21 febbraio dal conduttore di Striscia la notizia Ezio Greggio al termine di un servizio andato in onda durante il tg satirico di Canale 5.

“Achille Lauro ha vinto il Festival di San Marino; insomma, pur di partecipare all’Eurovision, Lauro prima si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, quello più adatto a lui sarebbe stato San Patrignano” sono state le parole precise del conduttore in riferimento alla vittoria di Achille Lauro del contest musicale Una voce per San Marino, che gli permetterà di partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision.

La battuta ha sollevato diverse polemiche sul web dal momento che, come è noto, San Patrignano è un centro di recupero per tossicodipendenti.

“Bisogna solo indignarsi per la strumentalizzazione che fanno del luogo di San Patrignano associandola al termine drogato” ha commentato su Instagram Angelo Calculli, manager del cantante che ha partecipato al recente Festival di Sanremo con il brano Domenica, classificandosi quattordicesimo.

Calculli, comunque, ha annunciato che l’artista né il suo entourage denunceranno il programma satirico, definito “un programma vecchio e per vecchi e non durerà in eternità”.