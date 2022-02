Una voce per San Marino, la frecciata di Valerio Scanu ad Achille Lauro: “Almeno io ho cantato”

“Sono andato lì per cantare in maniera decente. Credo di essere arrivato ultimo e penultimo”, queste le parole con cui il cantante Valerio Scanu ha commentato l’esito di “Una voce per San Marino”, la competizione musicale organizzata per scegliere il rappresentante del micro-stato all’Eurovision, vinta da Achille Lauro.

E proprio ad Achille Lauro, Scanu sembra rivolgere una frecciatina nel corso del programma “Oggi è un altro giorno”, di cui il cantante è ospite fisso. “Non si suonava dal vivo, ma si cantava.Tutti hanno cantato abbastanza bene e c’è chi si portava i musicisti che facevano finta di suonare.

Io ho portato me stesso, non mi sono adeguato allo stereotipo dell’Eurovision”, ha detto. Achille Lauro ha portato una mini band (che non ha suonato perché c’era la base, come da regolamento) per esibirsi nel brano “Stripper“, con cui si è aggiudicato il primo posto e un biglietto per Torino.