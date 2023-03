Extraction: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 24 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Extraction, film del 2015 diretto da Steven C. Miller con Bruce Willis e Kellan Lutz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2005 l’agente sotto copertura Leonard Turner viene catturato da un gruppo di contrabbandieri d’armi russi che minacciano di uccidere sua moglie Kate e suo figlio Harry, se non otterranno una lista di tutti coloro che fanno affari con la CIA. Turner si libera e chiede al suo collega Ken Robertson di mettere al sicuro la sua famiglia. Ken, sfortunatamente, arriva troppo tardi e Kate viene uccisa. Dieci anni dopo Harry entra a far parte del distaccamento della CIA di Praga, nonostante le proteste di suo padre. Nel frattempo, Leonard sta cercando di recuperare un moderno dispositivo che permette di entrare nelle telecomunicazioni globali senza bisogno di password o riconoscimenti. Quando Leonard viene catturato da Drake Chivu, Harry collaborerà con la sua ex fidanzata Victoria per salvarlo.

Extraction: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Extraction, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Leonard Turner

Kellan Lutz: Harry Turner

Gina Carano: Victoria Phair

D.B. Sweeney: Ken Robertson

Joshua Mikel: Drake

Steve Coulter: Theodore Sitterson

Dan Bilzerian: Higgins

Streaming e tv

Dove vedere Extraction in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 24 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.