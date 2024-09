Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi

Evviva!: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, sabato 7 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Evviva!, il programma di Gianni Morandi che, in occasione dei 70 anni della Rai, torna in prima serata per farci fare un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l’ha fatta ma anche di chi l’ha seguita e amata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa puntata sarà dedicata ad alcune delle artiste e degli artisti che Gianni Morandi ha avuto la fortuna di incontrare in tanti anni di televisione e di musica, come Monica Vitti, Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Lorenzo Jovanotti, Claudio Baglioni, Rita Pavone, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e tanti altri. In compagnia del suo amico-rivale di sempre, Massimo Ranieri, ripercorrerà alcuni momenti significativi della loro storia: dal loro primo incontro a Scala Reale nel 1966 all’eterna sfida a Canzonissima. Tra gli ospiti: Orietta Berti e Giorgia Cardinaletti.

Streaming e tv

Dove vedere Evviva! in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 7 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà – ovviamente – possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.