Evviva!: anticipazioni e ospiti della terza puntata dello show di Gianni Morandi

Questa sera, sabato 13 luglio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Evviva!, lo show di Gianni Morandi dedicato ai 70 anni della Rai per farci fare un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l’ha fatta ma anche di chi l’ha seguita e amata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Alcune delle canzoni più belle che la Rai ha portato nelle case degli italiani e le storie poco note che le accompagnano. Le propone stasera il programma condotto da Gianni Morandi che ricorda e racconta i 70 anni della Tv. Quanti sanno che la musica di “The Sound of silence”, firmata Simon & Garfunkel, è stata scritta di getto la notte dell’assassinio di John Kennedy? E che “Vengo anch’io. No, tu no” di Enzo Jannacci tutto è fuorché una canzoncina spensierata? Oppure che “Se perdo te”, una delle canzoni più intense di Patty Pravo, è nata per un errore? Che “My Way”, il classico di Frank Sinatra, è in realtà una canzone francese? Che c’è un po’ di Italia anche dietro “La Vie en rose” di Edith Piaf? E come è nato l’inconfondibile “Tun tun tun tun tun tun” che apre “Cuore Matto” di Little Tony? Qual è il primo tormentone estivo della musica italiana? E “Zum Zum Zum”, forse la sigla televisiva più famosa della Rai, è nata veramente nel 1968 per Canzonissima? Sono storie curiose, sorprendenti, emozionanti che si nascondono dietro canzoni famose presentate da Gianni Morandi in compagnia di Nek, Francesco Renga, Mogol e Giorgia Cardinaletti. Una serata di scoperte, ma al tempo stesso il viaggio in una grande playlist della vita degli italiani.

Evviva!: quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Evviva!, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto dovrebbero andare in onda tre puntate: la prima venerdì 26 aprile 2024; la seconda e ultima sabato 13 luglio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 26 aprile 2024 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 2 giugno 2024 TRASMESSA

Terza puntata: sabato 13 luglio 2024 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere Evviva! in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, sabato 13 luglio 2024, per la terza puntata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.