Eurovision, Gianluca de Il Volo è assente: perché, il motivo

Eurovision, Gianluca Ginoble de Il Volo è assente: perché, il motivo

Perché Gianluca Ginoble de Il Volo è assente durante l’esibizione all’Eurovision Song Contest 2022? Il cantante è risultato positivo al Covid, per questo non può salire sul palco di Torino nel corso della seconda semifinale in programma oggi, 12 maggio 2022. “Stiamo cercando una soluzione virtuale per farlo comunque partecipare e tenere in ogni caso la performance – ha spiegato il vice direttore di Rai 1 Claudio Fasulo – trasformiamo un problema in un’opportunità”. Secondo quanto si apprende, Gianluca de Il Volo non ha sintomi e sta bene. Questa sera la band, che ha avuto un grande successo in tutto il mondo, si esibirà sulle note di Grande Amore. Appuntamento quindi questa sera, 12 maggio, con Il Volo che sarà regolarmente sul palco per la loro esibizione, anche se mancherà Gianluca Ginoble per via del Covid.

Domenica 15 maggio era previsto il via al loro tour mondiale “Il Volo sings Morricone and more”, in cui Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati da una orchestra sinfonica. Il tour toccherà le principali città europee per poi approdare negli Stati Uniti. Prima tappa prevista, Barcellona. Sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 ci saranno quindi sicuramente Piero e Ignazio de Il Volo, mentre Gianluca sarà in collegamento in maniera virtuale.

Streaming e tv

