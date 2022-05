Eurovision 2022, calendario: tutte le date della gara

L’appuntamento dal vivo con l’Eurovision Song Contest 2022 è previsto in Italia, precisamente a Torino, ed è tutto pronto per la nuova edizione. Perché si svolge in Italia? Perché i Maneskin hanno vinto l’edizione precedente e il regolamento prevede che ogni paese vincitore debba ospitare l’evento per l’edizione successiva. Ma qual è il calendario del 2022 e quali sono le date della gara? Scopriamolo insieme.

Calendario: le date della gara

Il calendario dell’Eurovision Song Contest 2022 parte ufficialmente martedì 10 maggio 2022 con la prima semifinale. La seconda semifinale invece si svolge giovedì 12 maggio 2022, mentre la puntata finale è fissata per sabato 14 maggio 2022. Ecco il calendario completo delle prove della gara a partire dal 10 maggio:

15:00-17:15 Prima semifinale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Semifinal 1 + esibizioni di Italia, Francia)

21:00-23:15 Prima semifinale Eurovision Song Contest 2022 (+ esibizioni fuori gara di Italia, Francia tratte dalla sera precedente. Televota mezza Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai1)

23:40-00:25 Conferenza stampa dei primi 10 finalisti + sorteggio delle metà in finale

Mercoledì 11 maggio

15:00-17:27 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 1 (+ esibizioni di Germania, Spagna e Regno Unito)

18:00-19:30 Conferenza stampa EBU-Rai-Junior Eurovision

21:00-23:27 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Semifinal 2 + esibizioni fuori gara di Germania, Spagna e Regno Unito. Votano le giurie)

Eurovision Song Contest: Giovedì 12 maggio

15:00-17:17 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Semifinal 2 + esibizioni di Germania, Spagna e Regno Unito)

21:00-23:17 Seconda semifinale Eurovision Song Contest 2022 (+ esibizioni fuori gara di Germania, Spagna e Regno Unito tratte dalla sera precedente. Televota mezza Europa. Diretta su Rai1)

23:40-00:25 Conferenza stampa dei secondi 10 finalisti + sorteggio delle metà in finale. A seguire, nella notte, rilascio dell’ordine di esibizione.

Venerdì 13 maggio

09:30-11:00 Prove dell’apertura della finale, vale a dire della Flag Parade, la parata delle bandiere

13:00-16:50 Finale, Dress Rehearsal 1

17:00-17:45 Conferenza stampa Big 5 (Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito)

18:00-19:00 Question Time per i presentatori (Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika)

21:00-00:50 Finale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Final. Votano le giurie)

Sabato 14 maggio

13:30-17:20 Finale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Final)

21:00-00:50 Finale Eurovision Song Contest 2022 (Televota tutta l’Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai1)

01:15-02:00 Conferenza stampa del Paese vincitore

Eurovision 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.