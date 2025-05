Eurovision 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Questa sera, sabato 17 maggio 2024, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 17 maggio 2025, alle ore 20,35. Al commento Big Mama e Gabriele Corsi.

Eurovision 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone, o anche in lingua originale sul canale YouTube di Eurovision.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’Eurovision Song Contest 2025, ma quante puntate sono previste? In tutto, come detto, andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 13 maggio 2025; la finale sabato 17 maggio 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 13 maggio 2025, Rai 2 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 15 maggio 2025, Rai 2 TRASMESSA

Terza puntata (finale): sabato 17 maggio 2025, Rai 1 OGGI

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2025? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.