Eurovision 2025, quando canta Lucio Corsi (Italia): orario, finale

Quando canta Lucio Corsi (Italia) oggi, 17 maggio, nella finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma alle 20,35 su Rai 1? In tutto stasera si esibiranno 26 cantanti. Il nostra rappresentante, con il brano “Volevo essere un duro”, si esibirà orientativamente poco dopo le 22.

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2025 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 13 maggio, giovedì 15 maggio e sabato 17 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Big Mama e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone o sul canale YouTube di Eurovision.

Come si vota

Abbiamo visto quando canta Lucio Corsi (orario) nella finale, ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2025? Gli spettatori da casa potranno farlo attraverso il meccanismo del Televoto votando – secondo le disposizioni consultabili sul sito www.rai.it/eurovisionsongcontest – nella prima semifinale in diretta martedi 13 maggio 2025 e nel corso della Finale in diretta sabato 17 maggio 2025. Attenzione! Non è possibile votare dall’Italia nella seconda semifinale perché il nostro Paese non si esibisce.

Inoltre, il Pubblico nazionale italiano e la Giuria Nazionale, non possono votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia. Nel caso in cui i telespettatori italiani (residenti in Italia o all’estero con sim italiana) provassero secondo qualsiasi modalità ad esprimere il proprio voto per la canzone in gara che rappresenta l’Italia il relativo sistema di ricezione del voto non recepirà e quindi conteggerà il voto e nessun importo sarà addebitato all’utente.

Questi i numeri: 894.001 DA FISSO – 475.475.0 DA MOBILE (sms)

Si può esprimere il voto anche mediante APP ufficiale “EUROVISION SONG CONTEST” (IOS e Android).