Eurovision 2025: cantanti e scaletta della seconda semifinale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma stasera – 15 maggio – alle ore 21? Ad aprire la serata sarà l’Australia; a chiudere la Finlandia. Ecco l’ordine di esibizione di oggi:

Australia – Go-Jo – Milkshake Man

Montenegro – Nina Žižić – Dobrodošli

Irlanda – EMMY – Laika Party

Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi

Armenia – PARG – SURVIVOR

Austria – JJ – Wasted Love

Grecia – Klavdia – Asteromáta

Lituania – Katarsis – Tavo Akys

Malta – Miriana Conte – SERVING

Georgia – Mariam Shengelia – Freedom

Danimarca – Sissal – Hallucination

Repubblica Ceca – ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise

Serbia – Princ – Mila

Finlandia – Erika Vikman – ICH KOMME

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2025, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 13 maggio, giovedì 15 maggio e sabato 17 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Big Mama e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.