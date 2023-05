Eurovision 2023, quando canta Marco Mengoni (Italia): orario

Quando canta Marco Mengoni (Italia) oggi, 13 maggio, nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023, in programma alle 20,35 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: il cantante italiano che prenderà parte all’evento con la sua “Due vite” salirà sul palco della Liverpool Arena per undicesimo, subito dopo l’Albania. In tutto stasera si esibiranno 26 cantanti. Essendo Marco undicesimo, la sua esibizione non dovrebbe arrivare a tarda serata, ma intorno alle ore 21,20-22 (orario indicativo, non ufficiale). Di seguito la scaletta completa con l’ordine di apparizione di tutti i cantanti, Marco Mengoni incluso:

Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Portogallo: Mimicat – Ai Coração Svizzera: Remo Forrer – Watergun Polonia: Blanka – Solo Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava Francia: La Zarra – Évidemment Cipro: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Spagna: Blanca Paloma – Eaea Svezia: Loreen – Tattoo Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje Italia: Marco Mengoni – Due Vite Estonia: Alika – Bridges Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha Repubblica Ceca: Vesna – My Sister’s Crown Australia: Voyager – Promise Belgio: Gustaph – Because Of You Armenia: Brunette – Future Lover Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna Ucraina: Tvorchi – Heart of Steel Norvegia: Alessandra – Queen of Kings Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter Lituania: Monika Linkytė – Stay Israele: Noa Kirel – Unicorn Slovenia: Joker Out – Carpe Diem Croazia: Let 3 – Mama ŠČ! Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2023 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 9 maggio, giovedì 11 maggio e sabato 13 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.

Come si vota

Abbiamo visto quando canta Marco Mengoni (orario) nella finale, ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2023? Uno dei momenti più attesi per il pubblico è il quello del televoto. Anche quest’anno sono tre le modalità di voto possibili:

Via SMS: inviando un SMS al numero 475.475.0 + il codice dell’artista da votare da 01 a 26 (con un costo di 0,50 euro ogni voto valido)

Via telefono: chiamando il numero 894.222 + il codice dell’artista che si vuole televotare da 01 a 26 (al costo di 0,51 euro per ogni voto valido)

Via App: anche dall’applicazione ufficiale di Eurovision per iOS e Android sarà possibile esprimere fino a 5 preferenze.

​I cittadini residenti in Italia possono partecipare alle votazioni per la prima semifinale di martedì 9 maggio e a quelle per la serata finale. In questo secondo caso, però, non si potrà dare la propria preferenza al concorrente italiano, Marco Mengoni.