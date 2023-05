Eurovision 2023, quando canta Marco Mengoni (Italia): data e orario

Quando canta Marco Mengoni (Italia) all’Eurovision Song Contest 2023, in programma dal 9 al 13 maggio a Liverpool? Ve lo diciamo subito: il cantante italiano che prenderà parte all’evento con la sua “Due vite” salirà sul palco della Liverpool Arena direttamente nella serata della finale, dunque, sabato 13 maggio. Le big five del Song Contest (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) infatti entrano in gara “solo” all’ultimo. Il 9 e l’11 maggio andranno quindi in scena le due semifinali con tutti gli altri paesi. Al momento, non è stato reso noto l’orario esatto dell’esibizione di Mengoni.

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2023 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 9 maggio, giovedì 11 maggio e sabato 13 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.

Come si vota

Abbiamo visto quando canta Marco Mengoni (data e orario), ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2023? Uno dei momenti più attesi per il pubblico è il quello del televoto. Anche quest’anno sono tre le modalità di voto possibili:

Via SMS: inviando un SMS al numero 475.475.0 + il codice dell’artista da votare da 01 a 26 (con un costo di 0,50 euro ogni voto valido)

Via telefono: chiamando il numero 894.222 + il codice dell’artista che si vuole televotare da 01 a 26 (al costo di 0,51 euro per ogni voto valido)

Via App: anche dall’applicazione ufficiale di Eurovision per iOS e Android sarà possibile esprimere fino a 5 preferenze.

​I cittadini residenti in Italia possono partecipare alle votazioni per la prima semifinale di martedì 9 maggio e a quelle per la serata finale. In questo secondo caso, però, non si potrà dare la propria preferenza al concorrente italiano, Marco Mengoni.