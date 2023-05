Eurovision 2023: cantanti e scaletta della seconda semifinale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, in programma stasera – giovedì 11 maggio – alle ore 21? Questa sera si esibiranno i secondi 16 artisti in gara; sabato la finalissima con l’ingresso dei big five (tra cui l’Italia). Ecco l’ordine di esibizione dei 16 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella prima semifinale di oggi:

Danimarca: Reiley – Breaking my heart Armenia: Brunette – Future lover Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on) Estonia: ALIKA – Bridges Belgio: Gustaph – Because of you Cipro: Andrew Lambrou – Break a broken heart Islanda: Diljá – Power Grecia: Victor Vernicos – What they say Polonia: BLANKA – Solo Slovenia: Joker Out – Carpe diem Georgia: Iru – Echo San Marino: Piqued Jacks – Like an animal Austria: Teya & Salena – Who the hell is Edgar? Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje Lituania: Monika Linkyte – Stay Australia: Voyager – Promise

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2023, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 9 maggio, giovedì 11 maggio e sabato 13 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.