Eurovision 2023: cantanti e scaletta della prima semifinale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, in programma stasera – 9 maggio – alle ore 21? Questa sera si esibiranno i primi 15 artisti in gara; giovedì gli altri 16; sabato la finalissima con l’ingresso dei big five (tra cui l’Italia). Ecco l’ordine di esibizione dei 15 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella prima semifinale di oggi:

Norvegia: Alessandra – Queen of kings Malta: The Busker – Dance (Our own party) Serbia: Luke Black – Namo mi se spava Lettonia: Sudden Lights – Aijā Portogallo: Mimicat – Ai coração Irlanda: Wild Youth – We are one Croazia: Let 3 – Mama šč! Svizzera: Remo Forrer – Watergun Isreale: Noa Kirel – Unicorn Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi luna Svezia: Loreen – Tattoo Azerbaijan: TuralTuranX – Tell me more Repubblica Ceca: Vesna – My sister’s crown Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight Finlandia: Käärijä – Cha cha cha

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2023, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 9 maggio, giovedì 11 maggio e sabato 13 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.