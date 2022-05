Eurovision 2022, vincitore: chi ha vinto il Song Contest

Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022? A quale cantante è spettata la vittoria della nuova edizione? La gara canora si è spostata in Italia grazie al precedente trionfo dei Maneskin, che con “Zitti e buoni” hanno portato a casa la vittoria del 2021. Il contest internazionale ha animato un’intera settimana in quel di Torino, a partire da martedì 10 maggio con la prima semifinale, proseguendo con la seconda semifinale fissata per giovedì 12 maggio per poi arrivare alla finalissima di oggi, sabato 14 maggio 2022. Ma chi ha vinto? Scopriamolo insieme.

Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022: il vincitore

in aggiornamento

L’edizione 2022

Come già spiegato prima, la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest è arrivata in Italia grazie ai Maneskin, che hanno trionfato con “Zitti e buoni” dopo la vittoria sanremese. Non a caso, la rock band ha preso parte come ospite all’ultima serata della gara canora, celebrando l’Italia. La nuova edizione dell’Eurovision ha visto in gara 40 paesi. In principio erano 41, ma la Russia è stata esclusa a seguito della guerra in Ucraina. A condurre l’evento sono tre nomi ben noti al pubblico italiano, quale Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, un trio inedito che ha accompagnato i telespettatori nel corso di queste tre serate su Rai 1.

I cantanti in gara

L’Italia è in gara ed è rappresentata da Mahmood e Blanco, che con “Brividi” hanno vinto anche il Festival di Sanremo 2022. Di seguito vi riportiamo i paesi in gara con i rispettivi cantanti e i brani: