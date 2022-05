Eurovision 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

L’Eurovision Song Contest 2022 è arrivato all’ultimo giro di boa. Il concerto internazionale quest’anno ha preso piede in Italia, in seguito alla vittoria 2021 dei Maneskin. L’evento si è svolto a Torino e questa sera, sabato 14 maggio 2022, si svolge la finalissima a cui parteciperanno finalmente anche Mahmood e Blanco. Il duo ha gareggiato dapprima al Festival di Sanremo vincendo con “Brividi” e, dopo quel successo, ha guadagnato di diritto la presenza all’Eurovision. Avendo vinto l’edizione precedente, l’Italia non ha preso parte alle prime due semifinali e si è piazzata direttamente in finale. Un merito che avrebbe vissuto ugualmente, poiché da regolamento i paesi che rientrano nei Big Five passano direttamente in finale. Ma dove seguire l’Eurovision in diretta TV e live streaming? Vediamo insieme tutti i dettagli.

In TV e radio

La gara canora è partita martedì 10 maggio 2022 con la prima semifinale. La seconda, invece, si è svolta giovedì 12 maggio 2022, mentre la finalissima come già detto è attesa questa sera, sabato 14 maggio 2022. Oltre allo spettacolo dal vivo per i fortunati che hanno potuto acquistare un biglietto, la gara è seguibile anche da casa grazie al supporto di televisione e radio della Rai. L’Eurovision Song Contest va in onda in prima serata, a partire dalle ore 20:30, su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un account Sky può trovarlo anche al tasto 101. Inoltre la gara è seguibile anche tramite radio con Rai Radio 2.

Eurovision Song Contest 2022 live streaming

Chi invece è interessato a seguire lo show canoro anche in live streaming sarà felice di sapere che Rai 1 mette a disposizione dei propri utenti questo servizio gratuito tramite RaiPlay. La piattaforma, a uso gratuito, prevede una registrazione anche tramite Google o Facebook. Una volta effettuato il login sarà necessario selezionare il programma o il canale in diretta che si preferisce.