Eurovision 2022 streaming e diretta tv: dove vedere l’evento musicale

Parte ufficialmente la settimana dell’Eurovision Song Contest, uno degli appuntamenti musicali a carattere internazionale più attesi dell’anno. L’edizione 2022 prende vita in Italia: ad ospitare il mega concerto nel corso della settimana è la città di Torino. L’evento è diviso in tre giornate: la prima semifinale è prevista martedì 10 maggio 2022, la seconda semifinale invece per giovedì 12 maggio 2022. La finalissima, a cui parteciperà anche l’Italia rappresentata da Blanco e Mahmood, si svolge sabato 14 maggio 2022. Scopriamo dove seguire l’evento in diretta TV e live streaming.

In TV

Partiamo da dove seguire l’evento in diretta televisiva. L’Eurovision Song Contest, per l’edizione 2022, si svolge in Italia, precisamente a Torino, motivo per cui è seguito dalla Rai. Per seguire l’evento in diretta TV è necessario sintonizzarsi su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 20:35. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 101. Non solo TV, ma anche radio. L’evento è seguito anche da Rai Radio 2.

Eurovision Song Contest 2022 streaming

Se invece vi interessa seguire l’evento canoro in live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti che effettuano gratuitamente un login, anche utilizzando Google o Facebook. Una volta effettuata la registrazione o il login, è possibile selezionare il programma o il canale in diretta. RaiPlay è disponibile sia via desktop che tramite app, più comodo per smartphone e tablet.

Cantanti e paesi in gara

Di seguito scopriamo chi sono i paesi e i cantanti in gara con le rispettive canzoni: