Eurovision 2022: la scaletta della serata finale, l’ordine di uscita dei cantanti

L’Eurovision Song Contest 2022 è quasi giunto al termine. Questa sera, sabato 14 maggio 2022, va in onda l’ultimo appuntamento della gara canora internazionale concretizzatasi in Italia dopo la vittoria dei Maneskin all’edizione 2021. Nel corso della serata finale sarà proclamato il vincitore della nuova edizione. Inoltre è prevista finalmente l’esibizione dell’Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco che hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 classificandosi di diritto all’Eurovision. Ma qual è la scaletta della serata finale e qual è l’ordine di uscita dei cantanti? Scopriamolo insieme.

Scaletta della serata finale: l’ordine di uscita

Finora l’Eurovision è stato diviso in tre grandi serate. La prima, in onda martedì 10 maggio 2022, si è concentrata sulla prima semifinale con l’esibizione di 17 cantanti. La seconda semifinale, in onda giovedì 14 maggio 2022, invece ha dato l’opportunità di salire sul palco ad altri 18 paesi in gara. Per la serata finale sono attesi anche i Big Five, ovvero i cinque paesi che contribuiscono maggiormente al contest internazionale e per questo hanno diritto ad accedere direttamente alla finale. Di seguito vi lasciamo la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti alla finalissima:

Repubblica Ceca Romania Portogallo Finlandia Svizzera Francia Norvegia Armenia Italia Spagna Paesi Bassi Ucraina Germania Lituania Azerbaigian Belgio Grecia Islanda Moldavia Svezia Australia Regno Unito Polonia Serbia Estonia

Eurovision 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.