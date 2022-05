Eurovision 2022: la scaletta della seconda serata, l’ordine di uscita dei cantanti

L’Eurovision Song Contest è ufficialmente partito martedì 10 maggio 2022 con la prima semifinale. La seconda, invece, è prevista per questa sera, giovedì 12 maggio 2022. Ma qual è la scaletta della seconda serata? Qual è l’ordine di uscita dei cantanti in gara? Scopriamolo insieme.

Scaletta della seconda serata: l’ordine di uscita

I cantanti in gara, e quindi i relativi paesi di appartenenza, all’Eurovision Song Contest sono 40. In principio era prevista la partecipazione anche della Russia ma, in seguito a quanto accaduto in Ucraina, è stata eliminata dalla competizione. La prima semifinale ha permesso a 17 paesi di salire sul palcoscenico, dando l’opportunità a 17 artisti con le loro canzoni di farsi conoscere. La seconda semifinale, prevista per questa sera giovedì 12 maggio 2022, invece vede sul palcoscenico 18 artisti in gara. Di seguito vi lasciamo la scaletta con l’ordine di uscita degli artisti:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

Eurovision 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.