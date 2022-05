Eurovision 2022, la scaletta della prima serata: 10 maggio 2022

L’appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2022 parte martedì 10 maggio con la prima di tre serate. La gara canora quest’anno si svolge in Italia, precisamente a Torino, una scelta avvenuta come conseguenza della vittoria dei Maneskin alla precedente edizione. Come ogni anno, la gara è divisa in tre giorni e parte martedì 10 maggio 2022, ma qual è la scaletta della prima serata? Scopriamo insieme tutto quello che bisogna sapere a riguardo.

Scaletta della prima serata

La gara musicale internazionale è divisa come già detto in tre appuntamenti. Il primo è in partenza martedì 10 maggio 2022 e permetterà l’esibizione di 17 paesi in gara. La seconda semifinale, invece, è prevista per giovedì 12 maggio 2022 e vedrà l’esibizione di altri 18 cantanti. Soltanto nella puntata finale, di sabato 14 maggio, potrà esibirsi anche l’Italia, che è il paese ospitante e anche tra i paesi che finanziano maggiormente l’evento. Di seguito ecco la scaletta in ordine di uscita della prima serata dell’Eurovision 2022:

Albania con Ronela Hajati che canta “Sekret”

Lettonia con Citi Zēni che cantano “Eat Your Salad”

Lituania con Monika Liu che canta “Sentimentai”

Svizzera con Marius Bear che canta Boys do Cry

Slovenia con LPS (Last Pizza Slice) che cantano “Disko”

Ucraina con Kalush Orkestra che canta Stefania

Bulgaria con Intelligent Music Project che cantano “Intention”

Paesi Bassi con S10 che canta De Diepte

Moldavia con Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov che cantano “Trenuleţul”

Portogallo con MARO che canta Saudade saudade

Croazia con Mia Dimšić che canta “Guilty Pleasure”

Danimarca con Reddi che canta The Show

Austria con LUM!X & Pia Maria che cantano Halo

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín) che cantano Með Hækkandi Sól

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord che canta Die Together

Norvegia con Subwoolfer che cantano “Give That Wolf a Banana”

Armenia con Rosa Linn che canta Snap

Streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.