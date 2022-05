Eurovision 2022, regolamento: come funziona la gara

L’Eurovision Song Contest è un appuntamento musicale che di anno in anno cambia location in base al paese vincitore. Si tratta di una gara canora che coinvolge tantissimi paesi a livello europeo e che, per l’edizione 2022, arriva in Italia dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021. La gara torna nel nostro paese a distanza di trent’anni dall’ultima volta e si svolge a Torino. Ma come funziona la gara, qual è il regolamento?

Regolamento: come funziona la gara

Vi spieghiamo in breve come funziona il regolamento dell’Eurovision, che negli anni ha apportato qualche cambiamento per evitare situazioni spiacevoli. Ogni Stato che partecipa alla gara deve nominare una giuria nazionale, composta da 5 professionisti del settore di età e formazione diversa. La giuria è chiamata ad esprimere una preferenza e il suo voto rappresenta il 50% del totale. Naturalmente nessuna giuria, così come il pubblico tramite televoto, può votare per il proprio paese in gara. Ad esempio gli italiani non potranno votare per l’Italia in gara. La gara è divisa in due semifinali. Chi passerà potrà poi accedere alla serata finale. Alle semifinali partecipano tutti i cantanti in gara eccetto il paese ospitante, quindi nel nostro caso l’Italia ci sarà soltanto nella serata finale, così come i cinque Big. Questi sono i paesi che finanziano di più l’attività quindi Francia, Spagna, Germania, Italia e Regno Unito.

Come funziona il voto? I cantanti in gara sono 40 quest’anno, escludendo la Russia. La prima semifinale accoglie 17 candidati, la seconda semifinale 18. Il televoto consente di votare soltanto nell’apposita semifinale. L’Italia, ad esempio, può esprimere il proprio voto soltanto nella prima semifinale. La giuria può esprimere la propria preferenza stilando una classifica a partire da 12 punti per la canzone preferita, 10 alla seconda e 8 alla terza, dopodiché si scende da 7 fino a 1 per esprimere le meno preferite. Da ogni semifinale emergono le dieci prime canzoni classificate che possono accedere alla serata finale.

Eurovision Song Contest 2022: come si sceglie il vincitore

La finale azzera tutte le classifiche precedenti per cui si parte da zero. Tutti i paesi in gara si esibiscono e in questo caso tutte le nazioni potranno votare, anche quelli eliminati nelle semifinali. Anche qui il voto è dato da una combinazione tra televoto e pareri delle giurie nazionali. Vince chi, al termine della votazione, avrà il punteggio più alto. Al paese che vince toccherà poi ospitare la gara canora l’anno successivo.

Streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.