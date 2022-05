Eurovision 2022: quante puntate, durata e quando finisce

L’Eurovision Song Contest è uno degli appuntamenti musicali più attesi nel corso dell’anno e che, per l’edizione 2022, si trasferisce in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin. Da quante puntate è composto l’evento, quanto durano e quando finisce? In diretta dal Para Olimpico di Torino, il concerto coinvolge tantissimi paesi europei eccetto la Russia, che quest’anno non è stata accettata tra i concorrenti a causa del conflitto con l’Ucraina. Il mega concerto dura tre giorni, distribuiti nel corso della settimana a partire dal 10 maggio. La finalissima, invece, è prevista per sabato 14 maggio. Di seguito vediamo la programmazione dell’Eurovision Song Contest 2022:

Prima puntata: martedì 10 maggio 2022

Seconda puntata: giovedì 12 maggio 2022

Terza e ultima puntata: sabato 14 maggio 2022

Durata

Quanto durano (durata) le puntate dell’Eurovision Song Contest? In genere il programma dell’Eurovision è ben serrato e prevede una messa in onda con orari serrati che lascerebbero spazio soltanto ai cantanti in gara. Certo è che l’edizione italiana potrebbe dare maggiore spazio ai tre conduttori e alle esibizioni degli ospiti come i Maneskin e Diodato. Ma, secondo una prima stima, le prime due puntate previste per il 10 e il 12 maggio 2022 dovrebbero terminare intorno alle 23:00. La finalissima invece avrà una durata più consistente e dovrebbe chiudersi intorno alle 00:45 con la proclamazione del vincitore. A che ora è le messa in onda? Pare che l’appuntamento canoro parta alle ore 20:35 su Rai 1.

Eurovision 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.