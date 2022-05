Eurovision 2022, quando cantano Mahmood e Blanco: data e ora

Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Il pubblico ha iniziato a seguire la diretta televisiva serale a partire da martedì 10 maggio 2022, data in cui è andata in scena la prima semifinale. La seconda semifinale è stata trasmessa giovedì 12 maggio 2022, mentre la finalissima è fissata per stasera, sabato 14 maggio 2022. Ma la domanda che interessa gli italiani è una soltanto: quando cantano Mahmood e Blanco? Il duo ha trionfato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, motivo per cui hanno guadagnato di diritto la loro presenza all’Eurovision in rappresentanza dell’Italia. Ma qual è la data e l’ora della loro esibizione? Scopriamo tutto quello che c’è bisogno di sapere a riguardo.

Quando cantano Mahmood e Blanco: data e ora

Da quando hanno vinto il Festival di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood hanno completamente conquistato il pubblico italiano con la loro Brividi. Ed è con questo brano che arrivano sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest, ma quando si esibiscono? La sede scelta è quella del Pala Alpitour di Torino, città che ha sbaragliato la concorrenza ed è stata scelta per ospitare il grande evento a carattere internazionale. Ricordiamo che l’Italia è stata scelta come ambientazione del contest canoro perché i Maneskin hanno vinto nel 2021. E il regolamento vuole che il paese vincitore debba poi organizzare la gara l’anno successivo nel proprio territorio. A rappresentare l’Italia sono Mahmood e Blanco, la cui performance con Brividi è prevista per stasera (serata finale), sabato 14 maggio 2022. A che ora? I nostri artisti si esibiranno per noni in scaletta. L’orario preciso non è noto ma l’esibizione dovrebbe andare in scena tra le 21 e le 22,20.

Perché Mahmood e Blanco cantano “solo” in finale? I motivi sono due: prima di tutto, l’Italia è reduce dalla vittoria della precedente edizione, per cui accede direttamente alla serata finale. In secondo luogo, il nostro paese fa parte dei Big 5, ovvero quei paesi che finanziano maggiormente l’evento e quindi hanno diritto ad accedere direttamente alla serata finale. Ecco perché Blanco e Mahmood appariranno in gara soltanto sabato 14 maggio 2022.

Eurovision 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.