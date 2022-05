Eurovision 2022: gli ospiti che prenderanno parte all’evento

La musica torna protagonista sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2022. La nuova edizione si svolge in Italia dopo la vittoria dei Maneskin del 2021 ed è stata scelta Torino come città ospitante. La gara si svolge in tre giorni: due semifinali e una finalissima, segnata in agenda per sabato 14 maggio 2022, mentre la sfida parte martedì 10 maggio con la prima semifinale. L’Italia, che gareggia come paese ospitante, parteciperà direttamente alla puntata finale. A rappresentare il nostro paese Mahmood e Blanco che hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con Brividi. Ma chi sono gli ospiti dell’edizione 2022 dell’Eurovision? Scopriamo tutto a riguardo.

Eurovision 2022: gli ospiti

Oltre agli artisti in gara, uno per ogni paese che rappresenta, sono attesi anche diversi ospiti all’Eurovision di quest’anno. La guest list è in continuo aggiornamento, per cui non stupitevi se alcuni nomi verranno annunciati nel corso della settimana. Finora sappiamo che sicuramente la conduzione è affidata a tre grandi star, quali Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti già annunciati figura anche Diodato, che ha vinto Sanremo 2020 ma, a causa del Covid, non ha potuto partecipare fisicamente all’Eurovision, per cui avrà l’opportunità di rifarsi quest’anno seppur come ospite e giocando in casa. Altri ospiti della gara canora sono Benny Benassi, Dardust, Il Volo e Sophie and the Giants. Inoltre è stata annunciata anche Gigliola Cinquetti come ospite della finalissima. Naturalmente, come vincitori della precedente edizione, ci saranno anche i Maneskin.

