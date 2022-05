Eurovision 2022, l’abito di Mika: stilista e look del cantante

Questa sera, martedì 10 maggio 2022, parte l’Eurovision Song Contest, l’appuntamento canoro a livello internazionale che, grazie alla precedente vittoria dei Maneskin, arriva in Italia e viene trasmesso in chiaro su Rai 1. Si tratta di un appuntamento importante per la musica internazionale che termina sabato 14 maggio 2022 con la finalissima. Mika è uno dei tre conduttori dell’evento, affiancato da Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Ma qual è lo stilista del cantante? Quali abiti indossa stasera? Scopriamo insieme il look di Mika all’Eurovision Song Contest 2022.

Abiti Mika all’Eurovision 2022

Lo stilista di Mika all’Eurovision Song Contest 2022

Qual è lo stilista di Mika? Al momento non conosciamo le preferenze del cantante in termini di stile per la settimana di gara.

Chi conduce l’Eurovision

Come già anticipato, oltre a Mika ci sono anche Laura Pausini e Mika a condurre l’evento musicale, che a distanza di trent’anni dall’ultima volta torna in Italia e tifa per Mahmood e Blanco, che hanno già trionfato al Festival di Sanremo 2022 qualificandosi automaticamente come rappresentanti dell’Italia all’Eurovision. I cantanti in gara sono 40, esattamente come i paesi che rappresentano, e sarà compito di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika condurre le tre serate della gara, in partenza da martedì 10 maggio con la prima semifinale. Dopodiché è prevista una seconda giovedì 12 maggio ed infine la terza ed ultima, la finalissima, che si svolge sabato 14 maggio 2022. Dove seguire l’evento in diretta televisiva? Facile: se ne occupa Rai 1, disponibile al tasto 1 del telecomando oppure via streaming con RaiPlay.

Cantanti, paesi e canzoni in gara

Di seguito ecco i cantanti in gara: