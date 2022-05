Eurovision 2022, l’abito di Mahmood al Song Contest: look, stilista

Mahmood partecipa all’Eurovision Song Contest 2022 e, insieme a Blanco, si esibisce questa sera, sabato 14 maggio 2022. I due cantanti sono attesi sul palco torinese, dove si svolge questa edizione della gara internazionale, in rappresentanza dell’Italia. Il brano scelto è lo stesso che ha trionfato al Festival di Sanremo 2022, Brividi. Il regolamento vuole che ogni vincitore della kermesse rappresenti poi il nostro paese al contest internazionale e quell’onore quest’anno è toccato a Blanco e Mahmood. La loro fortuna è quella di giocare in casa e sarà Torino ad accoglierli a braccia aperte nel corso della finalissima, prefissata sabato 14 maggio. Ma qual è l’abito scelto da Mahmood in occasione della finalissima? Chi cura il suo look, quindi chi è il suo stilista? Scopriamolo insieme.

Abiti Mahmood all’Eurovision 2022

in aggiornamento

Lo stilista di Mahmood all’Eurovision Song Contest 2022

Non sappiamo chi è lo stilista di Mahmood all’Eurovision Song Contest, ma il cantante sul primo red carpet dell’evento ha indossato un completo genderless di Willy Chavarria.

Chi conduce l’Eurovision

Sono tre i conduttori dell’Eurovision: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. L’Italia tifa per Mahmood e Blanco, che hanno già trionfato al Festival di Sanremo 2022 qualificandosi automaticamente come rappresentanti dell’Italia all’Eurovision. I cantanti in gara sono 40, esattamente come i paesi che rappresentano, e sarà compito di Laura Pausini, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, condurre le tre serate della gara, in partenza da martedì 10 maggio con la prima semifinale. Dopodiché si è svolta una seconda semifinale giovedì 12 maggio ed infine la terza ed ultima, la finalissima, che si svolge sabato 14 maggio 2022. Dove seguire l’evento in diretta televisiva? Facile: se ne occupa Rai 1, disponibile al tasto 1 del telecomando oppure via streaming con RaiPlay. Se vi interessa la diretta via radio sappiate che è possibile seguire la gara con Rai Radio 2.