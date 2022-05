Eurovision 2022, i favoriti per la vittoria finale

Anche se è oggi in partenza, c’è già chi si chiede chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2022. Ma chi sono i favoriti per la vittoria finale? La gara quest’anno si sposta in Italia e prende vita nella città di Torino. Una scelta dovuta al regolamento della gara canora. Ogni paese vincitore, infatti, deve ospitare l’evento l’anno successivo e la gara arriva in Italia dopo il trionfo dei Maneskin all’edizione 2021. E mentre la rock band prenderà parte all’evento come ospite della finalissima, altri 40 cantanti saliranno sul palcoscenico per sfidarsi in gara. Tra questi vi è naturalmente anche l’Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco che hanno vinto Sanremo 2022 con “Brividi”. Ma chi sono i favoriti di questa edizione? Scopriamolo insieme.

Chi vincerà l’Eurovision 2022: i favoriti

Stando ai primi pronostici e alle quote scommesse riportate da Snai, pare che tra i favoriti di questo Eurovision 2022 ci sia l’Ucraina, rappresentata dai Kalush Orchestra con il brano “Stefania”. Anche l’Italia è tra le favorite alla vittoria (4,25), così come Svezia, Gran Bretagna e Spagna. Atteso il ritorno sul palco dei The Rasmus che rappresentano la Finlandia, anche se in questo caso la loro vittoria non è tra le più quotate. La gara canora è distribuita in tre giorni della settimana. La prima semifinale è prevista per martedì 10 maggio 2022, la seconda seminifale invece per giovedì 12 maggio 2022. La finalissima invece è prevista per sabato 14 maggio 2022 e in quell’occasione si esibirà anche l’Italia.

Streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.