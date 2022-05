Eurovision 2022: cosa vince il vincitore, c’è un montepremi?

Tutto è pronto per la partenza dell’Eurovision Song Contest 2022. La nuova edizione, la 66esima, torna in Italia e prende vita a Torino. A rappresentare l’Italia è il duo che ha trionfato al Festival di Sanremo 2022 composto da Mahmood e Blanco. Brividi è il brano in gara e dovrà confrontarsi con altri 39 paesi sul palcoscenico. L’evento musicale più grande d’Europa parte martedì 10 maggio 2022 in prima serata e in diretta su Rai 1, per poi proseguire giovedì 12 maggio e infine sabato 14 maggio 2022. Ma cosa vince il vincitore? C’è un montepremi? Cosa sappiamo sulla vittoria? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Cosa vince il vincitore: montepremi

È giusto chiedersi cosa vince chi trionfa all’Eurovison Song Contest. Trattandosi di una gara, è naturale che ci si aspetti un montepremi, soprattutto se si parla di una sfida a livello internazionale. Eppure, sin dalle sue origini, l’Eurovision non ha mai previsto un montepremi né per il cantante o la band vincitrice né tantomeno per il paese di rappresentanza. Ad esempio, nel caso dei Maneskin che hanno vinto la precedente edizione, la vittoria è “tutta gloria” come si suol dire. L’Eurovision Song Contest, da quando è stato fondato negli anni ’50, non ha mai indetto un montepremi in denaro. Al rappresentante del paese vincitore spetta quindi un riconoscimento a carattere internazionale che, se giocato bene, potrebbe permettere di raggiungere ancor più popolarità dopo la gara. L’obiettivo, quindi, è sfruttare la gara e quindi il palcoscenico dell’Eurovision per far conoscere la propria musica e il proprio stile, in modo da avere fortuna in seguito. Stesso discorso vale per il paese che vince. In questo caso, però, il regolamento vuole che al paese vincitore spetti poi organizzare il contest l’anno successivo.

Eurovision 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.