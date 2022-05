Eurovision 2022: come si vota, c’è il televoto?

Come si vota all’Eurovision Song Contest 2022, esiste un televoto e come funziona? L’evento musicale a carattere internazionale quest’anno si svolge in Italia, precisamente a Torino presso il PalaOlimpico. Il merito è dei Maneskin, che hanno trionfato l’anno scorso con Zitti e buoni e hanno riportato lo spettacolo dal vivo in Italia per la terza volta. Il meccanismo del contest è quello di tutte le gare canore, come ad esempio il Festival di Sanremo: vince chi accumula più punti. Le difficoltà però sono diverse. Ad esempio non è possibile votare il proprio paese in gara, quindi gli italiani non potranno votare l’Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco. Di seguito vi spieghiamo come si vota e come funziona il televoto.

Come si vota e come funziona il televoto

Come funziona il televoto all’Eurovision è piuttosto complesso. Partiamo con le semplificazioni: il televoto in questo caso non è sufficiente a garantire la vittoria. Questo perché il voto del pubblico rappresenta soltanto il 50% che andrà poi ad unirsi ad un’altra tipologia di voto, quello dato dalle varie giurie che partecipano al contest. Ogni Stato che partecipa infatti nomina una propria giuria nazionale, composta da 5 figure professionali di diversa età e formazione che deve indicare le proprie dieci canzoni preferite e valutarle da 1 a 12. In questo caso i voti della giuria rappresentano il 50%. Come avevamo già anticipato, ogni paese non può votare per la propria canzone in gara, una scelta effettuata con grande lungimiranza che riguarda sia il pubblico votante che la giuria. Quindi, ad esempio, il pubblico e la giuria nazionale italiana non potrà votare per l’Italia.

Streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.