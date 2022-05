Eurovision 2022, l’abito di Blanco al Song Contest: look, stilista

Blanco prende parte all’Eurovision Song Contest 2022 come concorrente in coppia con Mahmood. I due hanno già incantato il palco dell’Ariston, vincendo il Festival di Sanremo 2022 sulle note di Brividi. Ed è con lo stesso brano che saliranno sul palcoscenico dell’Eurovision. L’Italia salta le due semifinali e arriva direttamente alla finalissima, attesa per sabato 14 maggio 2022. Un onore dato sia dalla vittoria dei Maneskin nel 2021, che hanno permesso quindi al paese vincitore di accedere direttamente alla finale, ma derivato anche dal fatto che l’Italia fa parte dei Big Five. Si tratta di una cerchia ristretta di paesi che finanzia maggiormente l’evento canoro. Ma quale abito indossa Blanco? Chi è il suo stilista e qual è il look pensato per l’Eurovision? Scopriamolo insieme.

Abiti Blanco all’Eurovision 2022

in aggiornamento

Lo stilista di Blanco all’Eurovision Song Contest 2022

Chi è lo stilista di Blanco all’Eurovision Song Contest 2022? Il giovane rapper ha affrontato il primo red carpet ufficiale della gara canora indossando un completo total black di maison Valentino, per cui immaginiamo che anche gli altri look proposti all’Eurovision siano della stessa casa di alta moda.

Chi conduce l’Eurovision

Sono tre i conduttori dell’Eurovision: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. L’Italia tifa per Mahmood e Blanco, che hanno già trionfato al Festival di Sanremo 2022 qualificandosi automaticamente come rappresentanti dell’Italia all’Eurovision. I cantanti in gara sono 40, esattamente come i paesi che rappresentano, e sarà compito di Laura Pausini, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, condurre le tre serate della gara, in partenza da martedì 10 maggio con la prima semifinale. Dopodiché si è svolta una seconda semifinale giovedì 12 maggio ed infine la terza ed ultima, la finalissima, che si svolge sabato 14 maggio 2022. Dove seguire l’evento in diretta televisiva? Facile: se ne occupa Rai 1, disponibile al tasto 1 del telecomando oppure via streaming con RaiPlay. Se vi interessa la diretta via radio sappiate che è possibile seguire la gara con Rai Radio 2.