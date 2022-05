Eurovision 2022, biglietti: come e dove acquistarli

Come, dove e quando acquistare i biglietti per partecipare all’Eurovision Song Contest 2022? L’appuntamento musicale quest’anno si svolge in Italia, precisamente a Torino, grazie alla vittoria dei Maneskin, che hanno trionfato alla precedente edizione con Zitti e buoni dopo aver conquistato anche il palco di Sanremo. Chi desidera partecipare all’Eurovision in territorio italiano può farlo acquistando i biglietti presso le apposite piattaforme. Scopriamo quali sono tutte le info da conoscere a riguardo.

Come e dove acquistare i biglietti

Chi ha intenzione di partecipare all’Eurovision deve essere prima di tutto consapevole della data di interesse. È da premettere che l’ultima data che combacia con la finale, prevista per sabato 14 maggio 2022, è già andata sold out. In un primo momento, infatti, l’organizzazione aveva dichiarato il tutto esaurito, per poi aggiungere nuove disponibilità. Infatti è possibile acquistare ancora dei biglietti a partire da martedì 10 maggio 2022 per le due semifinali. L’evento si terrà al Pala Olimpico di Torino e terminerà come già detto il 14 maggio 2022.

Come acquistare i biglietti è molto semplice soprattutto per chi già possiede un account su TicketOne. Tramite questa piattaforma è possibile infatti acquistare i biglietti per partecipare all’Eurovision Song Contest 2022. Il limite imposto è di quattro biglietti per persona. Oltre al Live Show, che si svolgerà il 10, il 12 e il 14 maggio, si possono acquistare anche i biglietti per il Jury Show, ovvero lo spettacolo della giuria che si svolge il 9, l’11 e il 13 maggio oppure il Family Show, le ultime prove generali che si svolgono ad ora di pranzo il 10, il 12 e il 14 maggio. Il costo dei biglietti varia a seconda di quello che si acquista e anche in base al posto scelto. Si parte da un minimo di 10 euro per posti senza visibilità quindi soltanto audio per una cifra massima di 350 euro per il Primo Anello. In ogni caso, l’Eurovision viene trasmesso in diretta anche su Rai 1.