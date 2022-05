Perché Achille Lauro è in gara all’Eurovision 2022: il motivo

Con l’arrivo dell’Eurovision Song Contest 2022 si fa spazio a Mahmood e Blanco, che con “Brividi” rappresentano l’Italia nella gara canora. Ma allora perché anche Achille Lauro è in gara? Qual è il motivo? Il cantante è reduce dal palco di Sanremo, dov’è tornato tra i concorrenti sulle note di “Domenica”. Eppure non ha vinto la kermesse, quel titolo è toccato a Mahmood e Blanco. Quindi come è finito all’Eurovision? La risposta ci porta alla Repubblica di San Marino, di cui Achille Lauro è ufficiale rappresentante al Song Contest 2022. Vediamo insieme com’è successo.

Perché Achille Lauro va all’Eurovision Song Contest 2022

Tutti si chiedono perché Achille Lauro va all’Eurovision Song Contest 2022. Il cantante, da sempre affascinato dalla gara canora internazionale, ha voluto prendervi parte pur non rappresentando l’Italia, un compito che come sappiamo spetta a Blanco e Mahmood. Ma come è stato scelto per San Marino? Ogni anno, la Repubblica organizza un contest interno, “Una voce per San Marino”, tramite cui sceglie chi dovrà rappresentarla a livello internazionale. E la vittoria questa volta è spettata ad Achille Lauro con “Stripper”. Il cantante romano si esibisce in scaletta al settimo posto giovedì 12 maggio 2022 nel corso della seconda semifinale.

Eurovision 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.