Eurovision 2021, la scaletta della finale: ecco quando cantano i Maneskin

Qual è la scaletta della finale dell’Eurovision 2021? A che ora cantano i Maneskin? Stasera, 22 maggio 2021, su Rai 1 (a partire dalle ore 20,35) andrà in onda l’ultimo atto della kermesse canora. Per l’occasione è stata stilata la scaletta e ad ogni cantante è stato dato un codice per il televoto. Ecco l’ordine d’uscita degli artisti nella finale dell’Eurovision 2021:

01 Cipro, Elena Tsagkrinou con El Diablo;

02 Albania, Anxhela Peristeri con Karma;

03 Israele, Eden Alene con Set Me Free;

04 Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place;

05 Russia, Maniža con Russian Woman;

06 Malta, Destiny con Je me casse;

07 Portogallo, The Black Mamba con Love Is on My Side;

08 Serbia, Hurricane con Loco loco;

09 Regno Unito, James Newman con Embers;

10 Grecia, Stefania con Last Dance;

11 Svizzera, Gjon’s Tears con Tout l’Univers;

12 Islanda, Daði & Gagnamagnið con 10 Years;

13 Spagna, Blas Cantó con Voy a quedarme;

14 Moldavia, Natalia Gordienko con Sugar;

15 Germania, Jendrick con I Don’t Feel Hate;

16 Finlandia, Blind Channel con Dark Side;

17 Bulgaria, Victoria con Growing Up Is Getting Old;

18 Lituania, The Roop con Discoteque;

19 Ucraina, Go_A con Šum;

20 Francia, Barbara Pravi on Voilà;

21 Arzebaijan, Efendi con Mata Hari;

22 Norvegia, Tix con Fallen Angel;

23 Paesi Bassi, Jeangu Macrooy con Birth of a New Age;

24 Italia, Maneskin con Zitti e buoni;

25 Svezia, Tusse con Voices.

26 San Marino, Senhit feat. Flo Rida con Adrenalina.

Come si vota

Abbiamo visto la scaletta dell’Eurovision Song Contest 2021, ma come si vota per i cantanti in gara? Secondo il regolamento della competizione, il meccanismo di voto è formato per il 50 per cento dal pubblico ottenuto tramite televoto e per il 50 per cento da una giuria di esperti. I risultati della giuria vengono sommati a quelli del televoto e determinano il vincitore. Da casa si può votare in diversi modi:

Televoto con chiamata telefonica: si potrà telefonare solamente da rete fissa allo 894.222e digitare il codice identificativo del concorrente (comunicato nel corso della serata)

Televoto mediante SMS: può essere effettuato solo da cellulare, inviando un SMS al numero 475 475 0 con il numero identificativo dell’artista

Tramite App: scaricando l’applicazione ufficiale dell’Eurovision Song Contest, disponibile sia per iOS che per Android, sarà possibile esprimere la propria preferenza per i vari artisti

Attenzione però: non si potrà votare per i Maneskin (ordine d’uscita numero 24 stando alla scaletta dell’Eurovision 2021). Il regolamento della competizione prevede che i vari Paesi non possano votare per il loro cantante, e dunque né i telespettatori italiani né la Giuria Nazionale potranno votare i Maneskin. In Italia si potrà votare solamente gli altri concorrenti in gara, durante le serate in cui si esibiranno anche i Måneskin.