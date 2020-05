Euforia: trama e cast del film con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea

Questa sera, 15 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda il Euforia, film del 2018 diretto da Valeria Golino, con un cast d’eccezione. Ma qual è la trama di Euforia? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sulla pellicola.

Trama

Matteo (Riccardo Scamarcio) e Ettore (Valerio Mastandrea) sono due fratelli estremamente diversi, il primo è un imprenditore carismatico e apertamente omosessuale, mentre il secondo è un uomo pacato che vive ancora nella piccola città di provincia dove entrambi sono nati e cresciuti. La scoperta della malattia di Ettore permette ai due fratelli di avvicinarsi e conoscersi veramente.

Cast

Di seguito il cast completo del film Euforia in onda oggi su Rai 3:

Riccardo Scamarcio: Matteo

Valerio Mastandrea: Ettore

Isabella Ferrari: Michela

Valentina Cervi: Tatiana

Jasmine Trinca: Elena

Andrea Germani

Marzia Ubaldi

Iaia Forte

Francesco Borgese: Andrea

Jacopo Pisani

Angelo Bucarelli

Euforia in tv e streaming

Dove vedere il film Euforia in tv e live streaming? Il film di Valeria Golino va in onda, come detto, oggi, venerdì 15 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

