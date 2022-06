Eternal Love: quante puntate, durata e quando finisce il film

Da quante puntate è composto Eternal Love, il film in onda su Canale 5 martedì 7 giugno 2022? Si tratta di una pellicola sentimentale turca diretta da Ahmet Katiksiz. Il film è uscito nel 2017, ma in Italia è andato in onda per la prima volta nel 2020 sempre su Canale 5. Questa sera, martedì 7 giugno, si torna a parlare di Eternal Love. Ma da quante puntate è formato? Essendo un film, non è diviso in episodi poiché la durata non lo richiede. La storia d’amore è quella di Zeynep e Can. Quest’ultimo è un neurochirurgo brillante che ha fatto della sua vita il suo mondo, per questo non è molto fortunato in campo sentimentale. La sua vita cambia quando incontra Zeynep, che porta una ventata d’aria fresca nelle sue giornate così monotone. La ragazza lavora come donna delle pulizie e proviene da un mondo molto diverso dal suo, eppure Can non demorde e le propone un patto. Se accetta di accompagnarlo ad una festa, lui ripagherà ogni suo debito. Una proposta allettante al punto che poi Zeynep cede e accetta. Quella festa permetterà ai due di conoscersi più a fondo e di innamorarsi, senza tenere conto degli ostacoli della vita. In sintesi, il film non è diviso in più puntate.

Durata

Quanto dura (durata) Eternal Love? Il film sentimentale turco in onda in prima serata su Canale 5 martedì 7 giugno 2022 dura circa 110 minuti. La messa in onda è prevista alle ore 21:25, poco dopo Striscia la Notizia, e dovrebbe terminare intorno alle 23:40, poco prima di X-Style.

Eternal Love streaming e TV

Dove vedere Eternal Love in diretta TV e live streaming? Il film, come già detto, va in onda su Canale 5 in prima serata martedì 7 giugno 2022, alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere gratuitamente su MediasetPlay, piattaforma che funziona previa registrazione.