Eternal Love – L’eternità in un attimo: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, d0menica 9 giugno 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Eternal Love – L’eternità in un attimo (Sonsuz Aşk), film sentimentale turco del 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fahriye Evcen; Mentre interpreta il personaggio di Zeynep, che ravviva la sua vita con poca felicità, nell’ordine stabilito con suo fratello, Murat Yıldırım fa impazzire il pubblico con il personaggio del chirurgo Can, professore in giovane età, impegnato nel suo lavoro. A prima vista sembrano non avere nulla in comune, e quando Can e Zeynep si uniscono inaspettatamente alla vita dell’altro, cadono in un amore eterno che porta con sé ostacoli difficili.

Eternal Love – L’eternità in un attimo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Eternal Love – L’eternità in un attimo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fahriye Evcen: Zeynep

Murat Yildirim: Can

Fatih Al: The Flood “Tufan”

Filiz Ahmet: Bade

Didem İnselel: Gülgün

Ege Aydan: Hamdi

Zeynep Özder: Berrin

Nazli Pinar Kaya: Elif

Fatih Doğan: L’autista di Can

Derya Bilginer: Selma, l’assistente di Can

Ercan Ertan: Medico specialista 1

Engin Arda: Medico specialista 2

Ayla Akay: Meltem

Yurtşen Fidan: Zia Guler

Streaming e tv

Dove vedere Eternal Love – L’eternità in un attimo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 giugno 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.