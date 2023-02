Chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti, ospite di Ultimo oggi al Festival di Sanremo 2023

Chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti, ospite di Ultimo oggi – 10 febbraio – al Festival di Sanremo 2023? Il cantante ha ritrovato l’amore? Mentre la ex moglie Michelle Hunziker sembra essersi riavvicinata all’ex marito Tomaso Trussardi, Eros Ramazzotti pare lasciarsi andare tra le braccia di un nuovo amore. Il cantante a fine 2022 è stato intercettato dai paparazzi mentre camminava mano nella mano con una misteriosa donna per le strade del centro di Milano.

Di chi si tratta? Diva e Donna che ha diffuso le immagini non ha accennato all’identità della ragazza con indosso un abito e un cappotto bianco. La coppia è stata ripresa mentre entra nello stesso portone, circostanza che lascia immaginare che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia.

Ufficialmente però Eros Ramazzotti, che stasera sarà al Festival di Sanremo 2023, risulta single dai tempi della fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, sua moglie dal 2014 al 2019 e madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Com’è noto, nel suo passato c’è stata Michelle Hunziker con cui è stato sposato dal 1998 al 2009 e da cui ha avuto la sua primogenita Aurora Ramazzotti che lo sta per rendere nonno. Entrambe le sue ex si sono rifatte una vita: la conduttrice si è risposata (e poi separata, e ora forse rimessa insieme) con Tomaso Trussardi, mentre la modella è felice con William Djoko.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto la fidanzata (o presunta tale) di Eros Ramazzotti, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.