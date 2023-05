L’ex moglie e la compagna di Enrico Ruggeri, ospite a Da noi a ruota libera

Chi è la moglie di Enrico Ruggeri, ospite a Da noi a ruota libera su Rai 1? Il cantante nel 1986 si è sposato con Laura Ferrato da cui però ha divorziato nel 1994, quando conosce l’attuale compagna, la cantautrice Andrea Mirò. Dal matrimonio con la Ferrato è nato il figlio Pier Enrico, detto Pico, anch’egli cantante, ora conosciuto come Pico Rama, mentre dalla relazione con la Mirò sono nati i figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara. Ma conosciamo meglio Andrea Mirò, l’attuale compagna di Enrico Ruggeri.

Andrea Mirò, pseudonimo di Roberta Mogliotti (Rocchetta Tanaro, 27 maggio 1967), è una cantautrice e compositrice. La sua carriera artistica è cominciata a Calliano negli anni ottanta come solista, e, dopo un breve periodo di interruzione, è ripresa nel 1994 nella band di Enrico Ruggeri; in seguito ha proseguito la carriera solista, continuando contemporaneamente la collaborazione con Ruggeri. Ha vinto l’edizione del Festival di Castrocaro del 1986 con Pietra su Pietra. Come solista ha partecipato al Festival di Sanremo quattro volte: nel 1987 con Notte di Praga, nel 1988 con Non è segreto, nel 2000 con La canzone del perdono e nel 2003, in coppia con Enrico Ruggeri, con Nessuno tocchi Caino.

Nel 2010 al festival di Sanremo dirige l’orchestra per il compagno Enrico Ruggeri che si esibisce con il brano La notte delle fate e per Nina Zilli che porta al festival L’uomo che amava le donne. Anche nel 2014 è al Festival di Sanremo nelle vesti di direttrice d’orchestra per il gruppo Perturbazione (categoria “Campioni”) e Zibba (categoria “Nuove proposte”). Nel 2014 fa parte della giuria italiana all’Eurovision Song Contest.