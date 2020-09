Enrico Piaggio – Un sogno italiano streaming e tv: dove vedere il film

Questa sera, martedì 8 settembre 2020, su Rai 1 va in onda in replica Enrico Piaggio – Un sogno italiano, film per la tv (protagonista Alessio Boni) che racconta la storia dell’imprenditore italiano Enrico Piaggio, creatore di uno dei prodotti italiani più famosi e celebrati nel mondo: la Vespa. Dove vedere Enrico Piaggio – Un sogno italiano in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il film, come detto, va in onda in replica oggi – mertedì 8 settembre 2020 – a partire dalle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Enrico Piaggio – Un sogno italiano streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live o recuperare i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Come funziona RaiPlay? Molto semplice. Una volta sul sito, cliccare sul menù a tendina in alto a sinistra. Una volta fatto, selezionare “Canali tv” e poi “Dirette”. Entrati nella sezione “Dirette” selezionate la seconda casella “Rai 1” e il gioco sarà fatto. Avete perso la messa in onda live e volte recuperare Enrico Piaggio – Un sogno italiano on demand? Niente panico. Effettuate la ricerca sul sito e troverete facilmente il film. Buona visione!

Storia vera?

Il film racconta la storia vera di Enrico Piaggio? La risposta è sì, ma le vicende narrate sono liberamente ispirate alla vita dell’imprenditore, essendo state adattate per esigenze narrative. Il personaggio del banchiere Cosimo Rocchi-Battaglia, ad esempio, non è esistito ma riassume varie persone che hanno tentato di ostacolare Piaggio…

