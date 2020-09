Enrico Piaggio – Un sogno italiano: il cast del film

Stasera in tv, su Rai 1, va in onda in replica Enrico Piaggio – Un sogno italiano, film che racconta la storia dell’imprenditore e il successo della Vespa. Per il ruolo di Piaggio è stato scelto Alessio Boni. L’attore italiano al suo fianco ha avuto un cast d’eccezione. Ma vediamo insieme il cast completo di Enrico Piaggio – Un sogno italiano:

Alessio Boni: Enrico Piaggio

Enrica Pintore: Paola Bechi Luserna

Beatrice Grannò: Susanna “Suso” Vannucci

Moisé Curia: Peter Panetta

Roberto Ciufoli: Corradino D’Ascanio

Carmen Giardina: Terlizzi

Fabio Galli: Ralli

Bruno Torrisi: alto commissario

Paolo Giommarelli: Capecchi

Leonardo De Carmine: Tadini

Federigo Ceci: Pacini

Giorgio Gobbi: Armando Piaggio

Elena Minichiello: Antonella Piaggio (bambina)

Emma Minichiello: Antonella Piaggio (adolescente)

Francesco Pannofino: Cosimo Rocchi-Battaglia

Violante Placido: Livia Rivelli

Patrizio Pelizzi: ufficiale fascista (Tenente Repubblica di Salò)

Breve trama

Ma di cosa parla il film? Il film racconta la storia dell’industriale Enrico Piaggio partendo dall’intuizione avuta dal protagonista nel 1952 di far inserire la Vespa nel film Vacanze romane diretto dal regista William Wyler. Fuori dagli studi un dipendente di Piaggio, Suso, incontra il giornalista italoamericano Peter Panetta, giunto lì per intervistare Wyler, così gli chiede di accompagnarlo. Da qui inizia il racconto della storia di Enrico Piaggio e della Vespa.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Enrico Piaggio – Un sogno italiano, ma dove è possibile vedere il film in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda in replica oggi – martedì 8 settembre 2020 – a partire dalle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live o recuperare i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

