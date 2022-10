Chi è Enrico Montesano, il concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Enrico Montesano, il concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Enrico Montesano (Roma, 7 giugno 1945) è un attore, conduttore televisivo, cantante, cabarettista ed ex politico. Nella sua carriera ha spaziato dal teatro alla televisione al cinema. Debutta nel 1966 a teatro con Humor nero, e al cinema, con Caterina Caselli, in Io non protesto, io amo, di Ferdinando Baldi. Dagli anni settanta esordisce anche in televisione in programmi di successo, fino a vincere nel 1977 la “Rosa d’oro di Montreux” con il varietà Quantunque io. L’anno successivo è protagonista della commedia musicale Rugantino.

Con la commedia musicale Bravo! (1981) riceve il “premio IDI”. Al cinema recita in film di successo come Aragosta a colazione, Qua la mano, Il ladrone, I due carabinieri, Il conte Tacchia e Grandi magazzini, mentre in televisione conduce con Anna Oxa l’edizione 1988 del varietà Fantastico abbinato alla Lotteria Italia, rivelatasi quella di maggior successo, con un record di ascolti ancora imbattuto e la vendita di un numero di biglietti della Lotteria Italia mai più superato. Attivo anche come cantante e, nel nuovo millennio, come scrittore, ha pubblicato nel 2003, per le edizioni Kovalski, Siamo nati per soffrire e ci siamo riusciti, nel 2011 Un alibi di scorta, romanzo nato da un’idea per un film, e Confesso, testo autobiografico edito da Edizioni Piemme nel 2015. Ha avuto anche una breve esperienza in campo politico come consigliere comunale a Roma e al Parlamento europeo con 144.000 preferenze con il Pds, da dove si è dimesso dopo due anni, rinunciando alla pensione di europarlamentare.

Dal 2020 Enrico Montesano ha iniziato una battaglia politica contro il 5G partecipando alla manifestazione di Roma di Alleanza Italiana Stop 5G, attaccando poi l'”imposizione” dei vaccini e le restrizioni dovute alle misure di contrasto per la pandemia di COVID-19 attraverso numerosi video sulle reti sociali e lo spettacolo satirico-politico Piazze libere, andato in scena a Roma l’8 maggio 2021. Ha pubblicato numerosi video di matrice negazionistica, prendendo posizioni critiche nei confronti della gestione della pandemia di COVID-19 e sostenendo numerose teorie del complotto legate alla pandemia e ai vaccini. Nel giugno 2021 Enrico Montesano è stato al centro di una polemica nata in seguito a un video in cui si era fatto portavoce di una teoria secondo cui il sangue donato dai vaccinati viene eliminato, affermazione smentita dal CNS e dall’AVIS, che hanno invece confermato come il sangue dei vaccinati venga regolarmente usato per le trasfusioni, come quello dei non vaccinati. L’attore si è successivamente scusato, affermando di essere stato mal interpretato. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Enrico Montesano ha avuto sei figli da tre donne diverse. Attualmente, vive felicemente con la sua seconda moglie, Teresa Trisorio, con il quale si è unito in matrimonio il 13 aprile 1992 ed è madre dei suoi figli minori: Michele Enrico (1996) e Marco Valerio (1997), ambedue attori teatrali. Dalla relazione con la stilista Martina Spadaro, il 12 giugno 1986, è nato il suo primogenito Mattia (produttore cinematografico e direttore della fotografia). Mentre, dalla sua prima moglie, Tamara Moltrasio, ha avuto tre figli: Lavinia, Tommaso e Oliver.