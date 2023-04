Mogli e figli di Enrico Brignano ospite a Domenica In oggi, 9 aprile 2023

Quanti figli ha Enrico Brignano, ospite oggi – 9 aprile 2023 – a Domenica In con la moglie Flora Canto? Il noto attore romano nel 2008, ha sposato la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si è però separato nel 2013. Dal 2014, è legato sentimentalmente all’attrice e conduttrice Flora Canto dalla quale ha avuto due figli: Martina, nata l’11 febbraio del 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio del 2021. La coppia è convolata a nozze il 30 luglio 2022: la cerimonia è stata organizzata presso l’hotel La Posta Becchia a Palo Laziale e ha visto la partecipazione di 150 invitati. Ma conosciamo meglio la moglie di Enrico Brignano e madre dei suoi due figli.

Chi è Flora Canto

Chi è Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano? Flora, come il marito, è un’attrice nata il 12 febbraio 1983. Romana d’origine, Flora è conosciuta ai più per aver partecipato anche a Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Dopo essersi legata sentimentalmente con Enrico Brignano, nel 2017 ha dato alla luce la loro prima figlia, Martina e il 20 luglio 2020 è nato il loro secondogenito di nome Niccolò. Durante una serata all’Arena di Verona il 15 settembre 2021 Enrico Brignano ha chiesto a Flora Canto di sposarlo e lei ha risposto entusiasta “sì”! L’attore era all’Arena per il suo spettacolo Un’ora sola ti vorrei e d’improvviso si è inginocchiato davanti a Flora e le ha dato un anello: “Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato”.

Flora è una donna dalla personalità spumeggiante, ricca di passioni, ma ha avuto anche tante sfide da superare. Nata nel 1963, Flora sin da piccola ha dimostrato la sua passione per la recitazione, ha sempre saputo di voler fare l’attrice e ha iniziato a studiare durante il liceo, per poi passare alla gavetta tra casting e audizioni.

A 25 anni, Flora viene poi scelta per un’opera teatrale, precisamente per il remake di Vieni avanti cretino, dove debutta al fianco di Lino Banfi. Flora ha continuato a studiare canto, dizione e recitazione sperando di ottenere fama un giorno. Nel 2019 ha partecipato al programma Tale e Quale Show, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.

Prima di legarsi sentimentalmente con Enrico Brignano, Flora ha avuto una relazione con Filippo Bisciglia che l’ha portata nel mirino della cronaca rosa, in particolare quando Bisciglia ha partecipato al Grande Fratello e l’ha tradita con Simona Salvemini. Flora, nel 2009, ha poi partecipato a Uomini e Donne, uscendo dalla trasmissione dopo aver scelto Francesco Pozzessere, con il quale è stata legata fino al 2014. Quell’anno, poi, ha conosciuto Brignano, il loro è stato un vero colpo di fulmine, nonostante i 17 anni di differenza.

Chi è Enrico Brignano

Abbiamo visto chi è Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano e madre dei suoi figli, ma cosa sappiamo sull’attore? Enrico è nato a Dragona, quartiere a sud di Roma, il 18 maggio 1966. L’attore comico è stato molto legato a Gigi Proietti, avendo studiato da giovane nella sua Accademia Teatrale. Le origini di Brignano o meglio della sua famiglia sono abruzzesi e spesso ne ha parlato nei suoi spettacoli. La sua carriera si è sviluppata tra gli anni 90′ e gli anni 2000 nei programmi di Scherzi a Parte e in un medico in famiglia. La carriera artistica dell’attore romano si è poi divisa tra cinema e teatro.

Tra i film che si ricordano ci sono “Ambrogio” (1991), “Miracolo Italiano” (1994), “In barca a vela contromano” (1997), “La bomba”, (1998) mentre fu regista nel 2000 di “Si fa presto a dire amore”. In televisione ha recitato nei tv movie “Maresciallo Rocca” e “Un medico in famiglia” nel ruolo di Giacinto. Ha preso poi anche parte a Asterix alle Olimpiadi (2008), ed ancora Un’estate ai Caraibi (2009), ex – Amici come prima (2011), Poveri ma ricchi (2016), e Tutta un’altra vita (2019).

La sua grande passione è principalmente il teatro. Nel 1999 il suo primo spettacolo a teatro, la sua grande passione, dal titolo Io per voi un libro aperto. Spettacolo che ha avuto enorme successo di pubblico.