Endless love: quante puntate, durata e quando finisce la serie turca

Quante puntate sono previste per Endless Love, la serie turca in onda su Canale 5? Appuntamento ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14.10. Visto il grande successo, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di trasmetterla anche in prima serata, venerdì 30 agosto 2024, con la fine della prima stagione e il primo episodio della seconda.

La serie è composta da 74 puntate in totale divise su due stagioni. Mediaset ha frammentato le puntate originali, che in media durano tra i 120 e i 150 minuti, in puntate da 20-25 minuti trasmesse tutti i giorni al pomeriggio e il venerdì in seconda serata. Nel 2017 Endless Love ha vinto il premio come miglior telenovela agli International Emmy Award. Appuntamento quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì pomeriggio e venerdì sera, 30 agosto, alle 21.20. Si tratta quindi di una puntata speciale, che coincide con la fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Endless Love? In prima serata vengono trasmessi due episodi a sera. Inizio su Canale 5 alle 21.20 e chiusura intorno alle 23.30, quindi due ore pubblicità inclusa. Potete recuperare tutti gli episodi in modalità streaming o on demand su Mediaset Infinity.

Trama

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Endless Love, ma qual è la trama? I protagonisti del drama “Endless Love” sono Nihan e Kemal. Quest’ultimo, di umili origini, un giorno incontra sull’autobus la benestante Nihan. Tra i due nasce subito un tenero sentimento e, dopo essersi frequentati, si giurano amore eterno, Endless Love, appunto. Tuttavia, la madre di Nihan, per salvare la famiglia dalla bancarotta, impone alla figlia un matrimonio combinato con il ricco Emir Kozcuoglu. Kemal e Nihan si incontreranno nuovamente solo dopo cinque, lunghi anni. I due si rincontreranno ad Istanbul, città dove entrambi vivono, in più occasioni. Nel primo episodio il giovane, di famiglia modesta, avrà modo di farsi valere agli occhi della ragazza salvandola da un annegamento. All’interesse reciproco corrispondono però i primi ostacoli. Kemal e Nihan si ritrovano più adulti, col primo, diventato ingegnere, chiamato a lavorare a un progetto dell’azienda di Emir. Ovviamente, i sentimenti tra i due sono rimasti intatti. Un rapporto che sarà in grado di dare vita a un triangolo amoroso che si pone al centro di una storia fatta di complotti, intrighi e segreti che affiorano da un passato che minaccia costantemente di compromettere il presente. Del resto, la più cara amica di Kemal, Leyla, nasconde un segreto che ha a che fare con la famiglia di Nihan.