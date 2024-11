Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 14 novembre su Canale 5

Questa sera, venerdì 14 novembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Kemal ha contattato la polizia per far arrestare sua sorella, ma durante la conversazione si rende conto che non sta dicendo il falso e che potrebbe non essere stata lei a uccidere Ozan, anche se ha tentato di soffocarlo. Nel frattempo, Hakan si reca da Vildan per chiederle di firmare l’autorizzazione all’autopsia già firmata da Nihan, necessaria per l’inchiesta sull’ipotetico omicidio di Ozan. Alla notizia dell’indagine, Vildan va in crisi nervosa. Emir rientra nell’appartamento e trova Asu, ma Zeynep è scomparsa: Asu non ha idea di dove si trovi. Emir ordina a Tufan di rintracciare Zeynep.

Vildan legge una lettera di Zeynep in cui spiega ai genitori i motivi della sua fuga, ovvero il fatto di aver ucciso Ozan. Presa dal rancore e dalla voglia di vendetta, prende una pistola e si reca verso il molo dal quale sta per salpare una barca che porterà via Zeynep. Nel frattempo Ayhan riceve una telefonata da un informatore il quale lo avviserà che una barca sta partendo, con un solo passeggero, capisce quindi che si tratta di Zeynep e segnala l’indirizzo a Kemal che lo segnalerà poi a Nihan. Giunti tutti e tre sul posto, con grande sorpresa dei presenti, Vildan tirerà fuori la pistola per vendicarsi di Ozan e nella colluttazione con Nihan che vuole impedirle di sparare, partirà un colpo che centrerà in pieno Zeynep che cade a terra incosciente. Nella disperazione, Kemal porta Zeynep in ospedale dove la opereranno e la dichiareranno fuori pericolo. Vildan deciderà di andarsi a costituire alla polizia.

Mentre Zeynep lotta per la sua vita, Nihan decide di andare alla polizia e confessare quanto è successo. Dai rilievi effettuati sulla pistola risulta che è stata Vildan a sparare il colpo che ha ferito Zeynep. Quest’ultima viene dichiarata fuori pericolo e al risveglio decide di non sporgere denuncia contro Vildan, dichiarando che si è trattato di un incidente, così dopo pochi giorni di detenzione la donna può far ritorno a casa. Appena dimessa, Zeynep viene portata in centrale per essere interrogata sulla morte di Ozan.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 14 novembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.