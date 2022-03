Quali sono le 5 emozioni di Inside Out: i nomi e le caratteristiche

Inside Out è uno dei film Disney Pixar più amati, che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori raccontando una storia ben nota a tutti. Chi saremmo, del resto, senza emozioni? Il racconto di Riley è quello di tutti coloro che nella vita hanno dovuto affrontare alti e bassi. Uscito nelle sale nel 2015, il film ha vinto anche l’Oscar come migliore pellicola d’animazione. Acclamatissima da pubblico e critica, è di fatto una scommessa vincente in casa Pixar. Scopriamo quali sono le cinque emozioni della protagonista, quali sono i loro nomi e le principali caratteristiche.

I nomi e le caratteristiche

Scopriamo quali sono le cinque emozioni protagoniste di Inside Out. Come tutti gli esseri umani, Riley ne ha principalmente cinque: a guidarle tutte è però Gioia, in lingua inglese conosciuta anche come Joy. Emozione dominante (almeno spesso), è anche la prima ad essere nata. Il suo scopo è quello di garantire la felicità di Riley nonostante gli alti e bassi della vita. È lei a guidare le altre emozioni all’interno del quartier generale e si contraddistingue per un brillante color giallo.

L’emozione più demoralizzante, contraddistinta dal blu, è la Tristezza. Seconda in classifica come data di nascita, Tristezza ha un ruolo che in principio non è ben definito neanche alla diretta interessata. Ma, dopo un particolare percorso, Tristezza capisce che il suo obiettivo è manifestare un malessere della bambina e che necessita del conforto delle persone a lei care.

Un’altra emozione piuttosto scoppiettante è Rabbia. Ben definita nel suo rosso acceso, questa emozione spara persino fiamme dalla testa quando perde le staffe e fa sì che la bambina lotti contro le ingiustizie. Paura invece la protegge quando avverte situazioni poco piacevoli, è spesso nervoso ed è spaventato da qualsiasi cosa. A differenza degli altri, ha un colore piuttosto chiaro, quasi sbiadito. A concludere le cinque emozioni Pixar vi è lei, Disgusto, completamente verde. Piuttosto snob, questa emozione serve a Riley a prendere le distanze dalle contaminazioni, fisiche e sociali.