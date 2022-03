Inside Out: trama, cast, e streaming del film d’animazione

Questa sera, sabato 5 marzo 2022, alle ore 21:20 va in onda su Italia 1 Inside Out, un film d’animazione Disney Pixar meritevole del premio Oscar come miglior film animato. Diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, questo prodotto Pixar realizzato in co-produzione con Walt Disney Pictures è uno dei più amati da grandi e piccini. Oltre al film principale, è stato realizzato anche un cortometraggio spin-off, intitolato Il primo appuntamento di Riley. Scopriamo di seguito qual è la trama, il cast di Inside Out e dove vederlo in TV e in streaming.

Trama

Inside Out è arrivato in sala nel 2015 e la trama racconta della piccola Riley costretta a trasferirsi in una nuova città a causa del cambio lavoro dei genitori. Per la ragazzina undicenne non è facile ambientarsi in una nuova realtà e, all’interno della sua testa, si alternano diverse emozioni, cinque per la precisione: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. Ogni volta che Riley prova un’emozione, di conseguenza nasce un ricordo, una piccola sfera colorata in base all’emozione che ha provato e che viene poi immagazzinata presso il quartier generale. La situazione sfugge di mano alle emozioni nel momento in cui Riley è sopraffatta dai ricordi del passato che le causano tristezza e depressione.

Inside Out, cast e personaggi

Essendo un film d’animazione americano, il cast di Inside Out è composto principalmente da doppiatori. Tra quelli originali possiamo sicuramente ricordare Bill Hader che ha animato Paura, Mindy Kaling che ha prestato la voce a Disgusto e Lewis Black che ha animato Rabbia. Di seguito invece scopriamo i doppiatori del cast italiano di Inside Out.

Stella Musy: Gioia

Melina Martello: Tristezza

Daniele Giuliani: Paura

Paolo Marchese: Rabbia

Veronica Puccio: Disgusto

Vittoria Bartolomei: Riley Andersen

Claudia Catani: Jill Andersen

Mauro Gravina: Bill Andersen

Giorgio Locuratolo: Jangles il clown

Renato Cecchetto: Fritz

Luca Dal Fabbro: Bing Bong

Cristina Poccardi: smemoratrice Paula

Carlo Scipioni: smemoratore Bobby

Alessandra Cassioli: Rabbia di Jill

Roberta Pellini: Tristezza di Jill

Alberto Caneva: Paura di Bill

Chiara Salerno: regista sogni

Emiliano Ragno: Gioia del clown

Luna Iansante: Meg

Giorgia Ionica: Meg bambina

Streaming e TV

Dove vedere Inside Out in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 marzo 2022 – alle ore 21,25 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.