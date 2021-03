Emma Marrone ospite a Sanremo 2021: biografia, fidanzato e cachet per il Festival

C’è anche Emma Marrone tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è la cantante che salirà sul palco dell’Ariston nel corso della terza puntata della kermesse (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda stasera, giovedì 4 marzo.

Biografia

Emmanuela Marrone, nota semplicemente come Emma, è nata a Firenze il 25 maggio del 1984. Cresciuta a Sesto Fiorentino, si è poi trasferita da piccola ad Aradeo, in provincia di Lecce, pese d’origine dei genitori. Appassionata di musica sin da piccola, passione che le ha trasmesso il padre Rosario, chitarrista in alcuni gruppi musicali, il suo esordio musicale arriva nel 2003 quando partecipa al talent show Superstar Tour con il gruppo Lucky Star, formato anche Laura Pisu e Colomba Pane.

La band, però, ha vita breve e nel 2007 Emma fonda un altro complesso, i M.J.U.R. (Mad Jesters Until Rave) con il quale ha pubblicato l’album “Mjur”, senza ulteriore fortuna. La svolta della sua carriera arriva nel 2009 quando partecipa e vince la nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2011 partecipa per la prima al Festival di Sanremo insieme ai Modà con il brano Arriverà, che si classifica al secondo posto. Nel frattempo pubblica singoli e album che raccolgono uno strepitoso successo, mentre nel 2012 torna a Sanremo con il brano Non è l’inferno, canzone che viene proclamata vincitrice della kermesse.

L’anno seguente partecipa all’Eurovision Song Contest, ma si classifica ventunesima, peggior risultato di sempre per un artista italiano. Nel 2015 torna a Sanremo, ma questa volta in veste di valletta, affiancando il conduttore Carlo Conti. Nel corso degli anni, inoltre, ha partecipato a diverse edizioni di Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice, mentre nel 2020 ha fatto il suo esordio come giudice di un altro talent, X Factor, in onda su Sky.

Vita privata: il fidanzato di Emma Marrone e gli ex, da Stefano De Martino a Marco Bocci

Emma Marrone a 24 anni ha dovuto affrontare una brutta malattia (cancro all’utero e alle ovaie), un male che è tornato più volte e che Emma per fortuna ha definitivamente sconfitto. Per quanto riguarda la sua vita privata, Emma è stata fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, conosciuto al talent Amici. Tuttavia la loro relazione è terminata quando il danzatore ha conosciuto Belen Rodriguez, con la quale si è successivamente sposato, e poi divorziato, e con cui ha anche avuto un figlio, Santiago.

Dopo De Martino, Emma ha ritrovato l’amore con l’attore Marco Bocci, mentre il suo attutale fidanzato sarebbe, secondo i rumors, Nikolai Danielsen, modello di origine norvegese con un passato da pugile di 28 anni.

Cachet Sanremo 2021

Il cachet percepito da Emma Marrone per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 non è stato ufficializzato, così come tutti gli altri compensi dei protagonisti della kermesse. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Fiorello e Ibrahimovic, presenti in tutte le serate, dovrebbero percepire 50mila euro a puntata, mentre alcuni degli ospiti e co-conduttori per una sera dovrebbero ricevere, ma il condizionale è d’obbligo, la somma di 25mila euro.

