Chi è il fidanzato di Emma D’Aquino, ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è il fidanzato di Emma D’Aquino, ospite a Oggi è un altro giorno? La giornalista non è sposata e non si conoscono i dettagli della sua vita privata. In una recente intervista ha dichiarato di essere innamorata, ma non si sa chi sia il suo eventuale compagno. Alcune indiscrezioni di Dagospia avevano fatto pensare che il fidanzato, in passato, fosse niente meno che il collega Alberto Matano, tuttavia Emma ha smentito dichiarando: “Non sono fidanzata con Alberto Matano come molti pensano! Siamo stati ospiti in tv insieme e tra l’altro abbiamo diviso l’ufficio per anni, ma siamo solo amici”.

Qualche anno fa, la giornalista – sempre molto riservata – ha dichiarato che era impegnata ed innamorata. Si tratta però di rivelazioni non recentissime, dunque la situazione intanto potrebbe essere cambiata. Dai social, d’altronde, non traspare altro che l’impegno e la passione che la donna mette nel suo lavoro.

Carriera

Abbiamo visto il “fidanzato” di Emma D’Aquino, ma cosa sappiamo su di lei? La giornalista ha iniziato la sua carriera facendo la gavetta tra emittenti e radio locali, per poi approdare – nel 1996 – a Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Qui Emma ha l’opportunità di essere protagonista dei più importanti servizi, come quello sull’attentato alle Torri Gemelle di New York nel 2001. Nel 2003 è passata alla redazione del TG1.

Nel 2015 la giornalista ha preso parte a due programmi di intrattenimento su Rai 1 e nel 2016, in coppia con il collega Alberto Matano, ha partecipato a Ballando con le stelle come opinionista. Nel 2020, invece, è tornata a Sanremo, come co-conduttrice e nel 2021 ha preso parte a una delle puntate dei Soliti Ignoti come concorrente. La sua nuova esperienza professionale scatta il 20 ottobre 2022, quando debutta alla guida di Amore Criminale su Rai 3: un format che la vede impegnata ogni settimana a raccontare – con ricostruzioni sceniche e video originali – storie di donne vittime di femminicidio.